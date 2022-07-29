"Талантливый парень": Майрбек Тайсумов похвалил Шавката Рахмонова

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Австрийский боец российского происхождения Майрбек Тайсумов высказался о перспективах казахстанца Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на Octagon TV.

По словам 33-летнего бойца UFC, Шавкат Рахмонов очень талантливый парень.

"Шавкат зверюга. Последний бой выступил бомбово. На самом деле, он очень талантливый парень. Выходит и делает свое", - заявил Тайсумов.

Напомним, что в последнем бою Шавкат Рахмонов победил досрочно опытного американца Нила Магни. Всего в активе казахстанца 16 побед (все досрочно) в ММА и ноль поражений.

На счету Майрбека Тайсумова 27 побед и 6 поражений в ММА. Свой последний бой в UFC уроженец России провел в сентября 2019 года, проиграв бразильцу Диего Феррейре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1980937-talantlivyy-paren-mayrbek-taysumov-pohvalil-shavkata-rahmonova/