Бойцы UFC подрались в автобусе

Александр Ракич и Джими Манува. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Известные бойцы UFC Александр Ракич и Джими Манува устроили драку в автобусе после турнира UFC Fight Night 208 в Лондоне, сообщает LowKickMMA.

"Джими Манува, какой же трусливый поступок ты совершил в отношении меня на выходных.

Я воспользовался трансфером, чтобы доехать до отеля. "Мистер все еще сплю" сидел в моем ряду, и, чтобы добраться до своего места, мне нужно было пройти мимо него. Когда я сблизился с ним, он мне что-то сказал, но я не обратил на это внимания.

Я не имею с этим парнем ничего общего. Для меня все закончилось. Поэтому я начал разворачиваться, а он ударил меня сзади. И даже с такого близкого расстояния он не смог попасть по моей голове. Я думаю, что Джими ударил меня предплечьем по шее.

Чувак, что это за удар девчонки? Ты знал, что я буду один в Лондоне, что я перенес операцию девять недель назад, и ты сделал это. Чувак, ты реально неудачник", – написал Ракич в социальных сетях.

Манува заявил, что не бил Ракича, а дал ему пощечину за слова в его адрес.

"Это был не удар исподтишка. Мы стояли лицом к лицу. Я ударил его, и он ничего не сделал. Пришла охрана, и на этом все кончилось. Я не стал устраивать сцен.

Ранее я говорил, что дам ему пощечину, когда увижу его. Он проходил мимо, и я сказал ему: "Что скажешь сейчас?". Он был потерян. Он попытался пройти, поэтому я ударил его. Он был похож на лису в свете фар", – заявил Манува.

Напомним, что в 2019-м Ракич нокаутировал Мануву на 42-й секунде боя на UFC Fight Night 153 в Стокгольме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1980172-boytsy-ufc-podralis-v-avtobuse/