UFC официально анонсировал бой Нейта Диаса и Хамзата Чимаева

Нейт Диас. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

UFC огласила дату боя в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом, сообщает официальный сайт промоушена.

Бой состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279 в Парадайзе (штат Невада, США).

Напомним, что в апреле этого года Чимаев победил единогласным решением судей Гилберта Бернса. Всего на счету уроженца Чечни 11 побед в 11 боях по правила ММА 10 досрочных.

37-летний Нейт Диаз провел в профи 33 поединка, одержав 20 побед. В 2016 году Диаз сенсационно победил Конора Макгрегора. С тех пор американец провел всего четыре боя и одержал одну победу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1979959-ufc-ofitsialno-anonsiroval-boy-neyta-diasa-i-hamzata-chimaeva/