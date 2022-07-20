Джеральд Миршерт/Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Известные бойцы полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев и Нейт Диас проведут бой в сентябре текущего года, сообщает ESPN.

Поединок бойцов станет главным событием UFC 279, который пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе. Контракты на поединок еще не подписаны, однако оба бойца дали устное согласие на бой, о чем сообщил главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл.

Напомним, что в последнем бою (летом 2021-го) Диаз единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу, а Чимаев (в апреле 2022-го) аналогичным способом победил Гилберта Бернса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1979368-hamzat-chimaev-i-neyt-dias-provedut-boy-v-sentyabre/