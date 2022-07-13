Нейт Диас раскритиковал Хабиба

Нейт Диас. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Известный боец UFC Нейт Диас раскритиковал включение экс-чемпиона легкого дивизион Хабиба Нурмагомедова в Зал Славы промоушена, сообщает SportsKeeda.

"Кого Хабиб побил, чтобы завоевать титул, который у него был? Дастина Порье и Джастина Гейджи? Их обоих финишировали раз за разом точно так же, как это сделал он. Хабиб никуда не годится.

Ты напуганный боец, все время боялся драться, а теперь ты в Зале славы? Собственно говоря, я был там еще до того, как Зал славы даже появился.

Как бы там ни было, я не хочу иметь ничего общего с Залом славы. Это прикол, да и только", – сказал Диас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978258-neyt-dias-raskritikoval-habiba/