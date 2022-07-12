Дамир Исмагулов бросил вызов Тони Фергюсону

Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Боец ММА Дамир Исмагулов бросил вызов одному из сильнейших бойцов UFC Тони Фергюсону, сообщает Instagram-аккаунт спортсмена.

"Пока Дэн Хукер думает, может выскочим? Давай подеремся?", – написал Дамир, отметив аккаунт американца Тони Фергюсона.

Напомним, что не так давно Дамир Исмагулов одержал пятую победу подряд в сильнейшей лиге мира, одолев по очкам шведского бойца грузинского происхождения Гурама Кутателадзе и вошел в 15 лучших бойцов своей весовой категории.

Фергюсон в своем последнем бою уступил Майклу Чендлеру во втором раунде и потерпел четвертое поражение кряду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978119-damir-ismagulov-brosil-vyzov-toni-fergyusonu/