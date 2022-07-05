Боец Дамир Исмагулов вошел в ТОП-15 рейтинга UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов (24-1) вошел в ТОП-15 рейтинга легкого дивизиона Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ.

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31-летний боец поднялся на 15-е место в списке лучших легковесов.

Лидирует в этом дивизионе бразилец Чарльз Оливейра, который лишился титула UFC из-за проваленного взвешивания перед боем с Джастином Гэтжи.

На второй строчке расположился американец Дастин Порье. Тройку лучших замыкает его соотечественник Джастин Гэтжи.

Напомним, что не так давно Дамир Исмагулов одержал пятую победу подряд в сильнейшей лиге мира, одолев по очкам шведского бойца грузинского происхождения Гурама Кутателадзе.

Всего в активе "Казаха" 24 победы (из них 13 досрочно) в ММА при одной неудаче.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1977098-boets-damir-ismagulov-voshel-v-top-15-reytinga-ufc/