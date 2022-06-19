Казахстанский боец Дамир Исмагулов выиграл пятый подряд бой в UFC (видео)

Дамир Исмагулов. Фото: instagram.com/ismagulov_damir/

31-летний казахстанский боец Дамир Исмагулов одержал пятую победу в UFC - казахстанец одолел грузинского файтера Гурама Кутателадзе, сообщает Sports.kz.

Поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 37 в городе Остин штата Техас, США.

Бой Исмагулов-Кутателадзе был рассчитан на три раунда и завершился победой казахстанца решением судей.

Как пишет издание, эта победа стала 24-й в профессиональной карьере Дамира Исмагулова и пятой - в промоушне UFC. Для Гурама Кутателадзе это третье поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1974705-kazahstanskiy-boets-damir-ismagulov-vyigral-pyatyy-podryad-boy-v-ufc-video/