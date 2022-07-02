Файтерша Замзагуль Файзолланова потерпела второе поражение подряд в лиге PFL

Замзагуль Файзолланова. Фото: MMA Junkie

Казахстанская файтерша Замзагуль Файзолланова провела второй поединок в регулярном сезоне американской организации Professional Fighters League (PFL), передает NUR.KZ.

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Соперницей 30-летней казахстанки была Мартина Йиндрова (5-2) из Чехии.

Рассчитанный на три раунда поединок не продлился всю дистанцию. В первом же раунде после мощных ударов Мартины рефери решил остановить бой.

Таким образом, Замзагуль потерпела второе поражение кряду в PFL и лишилась шансов побороться за миллион долларов. Казахстанская спортсменка не смогла попасть в плей-офф.

Напомним, что ранее Файзолланова проиграла нокаутом бразильянке Лариссе Пачеко (16-4).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976679-faytersha-zamzagul-fayzollanova-poterpela-vtoroe-porazhenie-podryad-v-lige-pfl/