Замзагуль Файзолланова проиграла нокаутом дебютный бой в PFL (видео)

Ларисса Пачеко и Замзагуль Файзолланова. Фото: twitter.com/PFLMMA

В Арлингтоне (штат Техас, США) завершился дебютный бой казахстанки Замзагуль Файзоллановой против бразильянки Лариссы Пачеко в американской лиге PFL, передает NUR.KZ.

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Запланированный на три раунда поединок не продлился всю дистанцию. Уже в первом раунде Замзагуль проиграла нокаутом, пропустив серию мощных ударов от Пачеко

Тем самым Файзолланова потерпела второе поражение в карьере и первое - в лиге PFL. Ларисса Пачеко же одержала 16-ю победу в ММА при четырех поражениях.

Отметим, что Замзагуль Файзолланова стала первой казахстанкой в PFL. Она, как и Ларисса Пачеко, борется за главный приз в размере 1 млн долларов. Но после поражения от бразильянки шансы казахстанки на выход в плей-офф ухудшились.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968495-zamzagul-fayzollanova-proigrala-nokautom-debyutnyy-boy-v-pfl-video/