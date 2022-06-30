Шавкат Рахмонов: Ковингтон - хороший боец, многие его недооценивают

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов поделился мнением о первом номере в рейтинге полусредневесов UFC Колби Ковингтоне, передает MMAJunkie.

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27-летний казахстанский боец считает, что Колби много болтает, но как боец - очень хорош.

"Колби много болтает, и порой переходит грань. Но на самом деле он очень хороший боец, многие его недооценивают. Ковингтон - жесткий и с сильным духом. Он это показал в двух поединках с Усманом", - заявил Шавкат в интервью Джеймсу Линчу.

Напомним, что американец Колби Ковингтон занимает первое место в рейтинге полусредневесов UFC, тогда как Шавкат Рахмонов - десятое.

Добавим, что казахстанский боец в UFC идет без поражений. В его активе четыре победы (все досрочно).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976458-shavkat-rahmonov-kovington-horoshiy-boets-mnogie-ego-nedootsenivayut/