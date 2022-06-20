Боец Дамир Исмагулов бросил вызов ветерану UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Казахский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов изъявил желание встретиться с бывшим претендентом на титул UFC американцем Дональдом Серроне, передает NUR.KZ.

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Дамир в социальных сетях бросил вызов американскому бойцу. "Дайте шума, может, он согласится", - написал Исмагулов в Stories в Instagram.

Дональд Серроне и Дамир Исмагулов. Скриншот: instagram.com/ismagulov_damir/

Напомним, что вчера в Остине (штат Техас, США) Дамир Исмагулов по очкам победил шведского бойца грузинского происхождения Гурама Кутателадзе.

Для "Казаха" эта победа стала уже пятой из пяти в сильнейшей лиге мира. Всего в активе Исмагулова 24 победы (из них 13 досрочно) в ММА при одном поражений.

39-летний Дональд Серроне выступает в UFC с 2011 года. На счету американца 36 побед и 16 поражений в ММА. Последние пять боев в UFC Серроне проиграл.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1974849-boets-damir-ismagulov-brosil-vyzov-veteranu-ufc/