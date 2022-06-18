Дамир Исмагулов прошел взвешивание перед пятым боем в UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов прошел процедуру взвешивания перед поединком с представителем Швеции Гурамом Кутателадзе на турнире UFC, передает NUR.KZ.

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Оба бойца успешно уложились в лимит легкого дивизиона (до 70 кг).

Напомним, что поединок между ними состоится 19 июня (20 июня рано утром по времени Нур-Султана) на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (штат Техас, США).

К слову, для Дамира Исмагулова это будет пятый поединок в сильнейшей лиге мира. До этого "Казах" одержал четыре победы. Также он впервые выступит в главном карде турнира.

На счету шведского бойца грузинского происхождения Гурама Кутателадзе один бой UFC: в октябре 2020 года он победил по очкам поляка Матеуша Гэмрота.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1974673-damir-ismagulov-proshel-vzveshivanie-pered-pyatym-boem-v-ufc/