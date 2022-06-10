Президент UFC Дэйна Уайт: ММА должен быть олимпийским видом спорта

Дэйна Уайт. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт считает, что смешанные единоборства (ММА) должны включить в программу летних Олимпийских игр, передает MMA Junkie.

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По словам Уайта, это поспособствует привлечению зрителей к Олимпиаде.

"Я думаю, что ММА должен быть олимпийским видом спорта. Я не собираюсь заниматься этим процессом, но поддерживаю всех тех, кто за включение ММА в Олимпиаду.

Не секрет, что одна из больших проблем Олимпиады - это количество зрителей. Если вы хотите увеличить аудиторию, то включите ММА в программу олимпийских игр", - заявил Дэйна.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио было представлено четыре вида единоборств: карате, борьба, дзюдо и бокс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1973592-prezident-ufc-deyna-uayt-mma-dolzhen-byt-olimpiyskim-vidom-sporta/