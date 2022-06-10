На вечере UFC впервые выступят два казахстанца

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Впервые в истории казахстанского ММА два представителя страны выступят в одном карде, сообщает Sports.ru.

Поединок казахстанца Сергея Морозова намечен на 26 июня в рамках турнира UFC Vegas 57. Также в этот вечер казахстанские любители смешанных единоборств смогут увидеть бой Шавката Рахмонова (15-0) и Нила Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация".

Этот случай станет первым в истории казахстанского ММА, когда два представителя страны выступят в одном карде.

Напомним, что ранее первый казахстанец в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей Джеффу Молине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1973540-na-vechere-ufc-vpervye-vystupyat-dva-kazahstantsa/