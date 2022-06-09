Официально объявлено о бое Морозова с обидчиком Жумагулова на турнире UFC

Сергей Морозов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

UFC официально анонсировал поединок казахстанского бойца Сергея Морозова против бразильца Раулиана Пэйва в рамках турнира UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

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Турнир UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) запланирован на 25 июня (26 июня рано утром по времени Нур-Султана).

Интересно, что в этом же карде выступит другой казахстанский боец Шавкат Рахмонов. Его соперником станет американец Нил Мэгни.

Для Сергея Морозова предстоящий бой станет четвертым в сильнейшей лиге мира. В активе нашего бойца одна победа и два поражения в UFC.

Тогда как за плечами Раулиана Пэйва шесть боев в американском промоушене: три победы и три поражения. К слову, одну из своих побед бразилец одержал над казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1973407-ofitsialno-obyavleno-o-boe-morozova-s-obidchikom-zhumagulova-na-turnire-ufc/