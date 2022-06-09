Боец Шавкат Рахмонов провел спарринг с чемпионом UFC Камару Усманом

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов провел совместную тренировку с чемпионом организации в полусреднем весе Камару Усманом, передает пресс-служба Dar Team Kazakhstan.

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Видео совместной тренировки Рахмонова и Усмана появилось на странице Instagram казахстанского бойцовского клуба Dar Team Kazakhstan.

На записи видно, как Шавкат отрабатывает на Камару навыки борьбы.

Напомним, что 26 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Шавкат Рахмонов проведет очередной бой в UFC. Его соперником станет десятый номер в рейтинге полусреднего веса американец Нил Мэгни.

Добавим, что казахстанский боец в ММА идет без поражений. В его активе 15 побед, причем все завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1973405-boets-shavkat-rahmonov-provel-sparring-s-chempionom-ufc-kamaru-usmanom/