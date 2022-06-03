Боец Кайрат Ахметов одержал победу на турнире ONE 158

Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов одержал пятую победу подряд в организации ONE Championship в Сингапуре, передает NUR.KZ.

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На турнире ONE 158 казахстанский боец победил японца Ваду Тацумицу единогласным решением судей.

Тем самым Ахметов продлил свою победную серию до пяти боев и после поединка выразил желание побиться за титул в наилегчайшем весе.

Всего для Кайрата эта победа стала 27-й (из них 16 досрочно) в ММА при двух поражениях. Тогда как японец Ваду Тацумицу потерпел 13-е поражение в карьере.

Вполне возможно, что следующий бой для "Казаха" станет титульным, так как в рейтинге ONE Championship Кайрат Ахметов занимает второе место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972500-boets-kayrat-ahmetov-oderzhal-pobedu-na-turnire-one-158/