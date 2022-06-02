Кайрат Ахметов прошел взвешивание перед боем с Тацумицу на турнире ONE 158 (видео)

Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов прошел процедуру взвешивания перед завтрашним турниром ONE 158 в Сингапуре, передает NUR.KZ.

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Кайрат Ахметов, и его соперник из Японии Вада Тацумицу, успешно уложились в лимит легчайшей весовой категории.

"Вес сделан, к бою готов!", - написал казахстанский спортсмен у себя в Instagram.

Отметим, что поединок между бойцами состоится 3 июня на турнире ONE 158 в Сингапуре.

В активе Кайрата Ахметова 26 побед в ММА при двух поражениях. Тогда как на счету Вада Тацумицу 24 победы, 12 поражений и два ничейных исхода.

Последний свой бой "Казах" провел в декабре прошлого года в Сингапуре, победив филиппинца Дэнни Кингада единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972321-kayrat-ahmetov-proshel-vzveshivanie-pered-boem-s-tatsumitsu-na-turnire-one-158-video/