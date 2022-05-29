"Обрадую вас победой": Жалгас Жумагулов рассказал о подготовке к бою в UFC

Жалгас Жумагулов. Фото: Handout/Getty Images

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов обратился к подписчикам в соцсетях, пообещав одержать победу в своем следующем бою в рамках турнира UFC Fight Night 207.

Такое заявление Жумагулов сделал в сториз в своем Instagram-аккаунте.

"Добиваем последние тренировки. В понедельник вылетаем уже в Вегас на бой. Форма хорошая. Обрадую вас победой. Я вернулся совсем другим", – сообщил спортсмен.

Напомним, что бой состоится 4 июня в Лас-Вегасе. Соперником казахстанского бойца станет американец Джефф Молина.

Жалгас Жумагулов является первым казахстанским бойцом в UFC. В самом популярном промоушене он провел четыре поединка: потерпел три поражения и одержал одну победу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1971503-obraduyu-vas-pobedoy-zhalgas-zhumagulov-rasskazal-o-podgotovke-k-boyu-v-ufc/