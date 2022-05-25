Боец Кайрат Ахметов следующий бой проведет 3 июня в Сингапуре

Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов узнал имя соперника и дату возвращения в октагон, передает NUR.KZ.

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Кайрат Ахметов выступит на турнире ONЕ 158, который состоится 3 июня в Сингапуре. Его соперником станет боец из Японии Вада Тацумицу.

Напомним, что казахстанский спортсмен не выходил в октагон с декабря прошлого года, когда в Сингапуре победил филиппинца Дэнни Кингада.

Всего в активе Ахметова 26 побед (из них 16 досрочно) и два поражения в ММА. Тогда как на счету японца Вада Тацумицу 24 победы и 12 поражений.

Отметим, что Кайрат в 2015 году становился чемпионом One Championship в наилегчайшем весе, победив бразильца Адриано Мораеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1971040-boets-kayrat-ahmetov-sleduyuschiy-boy-provedet-3-iyunya-v-singapure/