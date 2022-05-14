Тони Фергюсон: Я должен был прикончить Чендлера в первом раунде

Тони Фергюсон. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Известный боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал бой против Майкла Чендлера в котором "Эль-Кукуй" уступил нокаутом, сообщает MMA Jinkie.

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"Меня нокаутировали к черту. Я не хочу, чтобы это когда-либо повторилось. Я мог это предотвратить. Я должен был прикончить Чендлера в первом раунде, сразу после нокдауна.

Мне совсем немного нужно было доработать в первом раунде, чтобы прикончить его и после этого все целовали бы меня в задницу.

Но Бог действует таинственным образом. Видимо он решил, что я еще не готов. Он заставил меня прилечь и немного вздремнуть", – заявил спортсмен.

Напомним, что сегодня Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274. В первом раунде Фергюсон отправил соперника в нокдаун, однако пропустил тейкдаун и вторую половину отрезка забрал Чендлер. Развязка наступила на первых секундах второго раунда, когда Майкл пробил фронт-киком точно в челюсть Фергюсону, отправив Тони в глухой нокаут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1969302-toni-fergyuson-ya-dolzhen-byl-prikonchit-chendlera-v-pervom-raunde/