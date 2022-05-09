Дэйна Уайт наймет охранника для весов после проваленного взвешивания Оливейры

Дейна Уайт, глава UFC: moscow.sm.news

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о проблеме с весами перед титульным поединком Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры, сообщает ММA Fighting.

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"У нас есть такая проблема, когда парни выходят и начинают проверять весы накануне вечером, и все европейцы и парни из других частей света набирают килограммы, так что они все начинают возиться с чертовыми весами, чтобы проверить килограммы и, кто знает?

В этой чудовищной машине, которую мы запускаем каждую неделю, так много движущихся деталей, и нам нужен охранник для весов. Это то, что нам придется сделать", – заявил Дэйна Уайт.

Напомним, что чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра лишился чемпионского пояса. Бразилец провалил взвешивание перед защитой чемпионского пояса, он не уложился в положенные 70,3кг, набрав на 200 грамм больше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968587-deyna-uayt-naymet-ohrannika-dlya-vesov-posle-provalennogo-vzveshivaniya-oliveyry/