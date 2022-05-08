Конор Макгрегор высмеял Тони Фергюсона

Конор Макгрегор. Фото: Thomas King/Sportsfile via Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор иронично отреагировал на поражнеие Тони Фергюсона, сообщает Twitter-аккаунт спортсмена.

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Ранее Фергюсон, говоря о Макгрегоре, называл его "Макнаггетсом", потому что Конор в свое время рекламировал фастфуд.

"Если бы вы вытащили это из пакета McDonald’s, вы бы обмакнули его в соус и съели, не задумываясь. Без сомнения. Он бы сошел за настоящий куриный наггетс. Это Безумие!", – написал Конор в соцсетях, приложив к посту фото Фергюсона.

Напомним, что 38-летний американец проиграл в четвертый раз подряд, позволив Чендлеру успешно применить фронткик. Это первое поражение нокаутом в карьере Тони Фергюсона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968548-konor-makgregor-vysmeyal-toni-fergyusona/