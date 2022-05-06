Тони Фергюсон раскритиковал руководство UFC

Тони Фергюсон. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон раскритиковал промоушен UFC и лично Дэйну Уайта, сообщает MMA Junkie.

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Лично я думаю, что нам недоплачивают. Я, как всегда, буду откровенен. Не буду много говорить, но недавно сказал Дэйне Уайту, что хочу боксировать. Он ответил мне: "Нет, черт возьми". Почему?

Я хочу заняться другими видами профессионального спорта. Я спортсмен и вырос на том, что занимался различными видами спорта на высоком уровне. Я выиграл чемпионат штата по футболу.

Я пришел в смешанные единоборства с государственного университета как борец. Я хочу быть свободным и заниматься тем, чем хочу, но вы ведете себя, как чертовы торговцы наркотиками.

Говорите мне, что я не могу заниматься чем-то другим. В то время как я хочу просто заработать больше денег для своей семьи", – заявил Тони Фергюсон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968420-toni-fergyuson-raskritikoval-rukovodstvo-ufc/