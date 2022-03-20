Аспинэлл досрочно остановил Волкова на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне

Том Аспинэлл. Фото: twitter.com/ufc

В Лондоне завершился турнир UFC Fight Night 204, в главном бою которого встретились британец Том Аспинэлл и россиянин Александр Волков, передает NUR.KZ.

Поединок двух супертяжеловесов не продлился всю дистанцию. Уже в первом раунде Аспинэлл победил Волкова болевым приемом. Тем самым Том ворвался в элиту тяжелого дивизиона.

Другой перспективный британец Пэдди Пимблетт также в первом раунде одержал победу сабмишном. От его рук пострадал мексиканец Родриго Варгас.

В со-главном бою британец Арнольд Аллен в стартовом раунде досрочно остановил новозеландца Дэна Хукера.

Также победу в рамках турнира UFC Fight Night 204 одержали британцы Мухаммад Макаев, Пол Крэйг, Молли Макканн, россиянин Сергей Павлович, грузин Илия Топурия и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1961638-aspinell-dosrochno-ostanovil-volkova-na-turnire-ufc-fight-night-204-v-londone/