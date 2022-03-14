Мария Агапова: В ближайшее время подпишем новый контракт с UFC

Мария Агапова. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова рассказала о сроках возвращения в октагон, передает NUR.KZ.

По словам Марии, в ближайшее время она подпишет новый контракт и узнает имя соперницы. Также Агапова намерена провести реванш с Мариной Мороз.

"В ближайшее время будем подписывать новый контракт. С новой соперницей. Да, свой последний бой я проиграла, но я очень хорошо набрала в борьбе. Я думаю, что должна продолжать идти в этом направлении.

Надеюсь, через год, я наберу побольше опыта, борьбы, грепплинга, и наш реванш с Мариной состоится. Завтра понедельник. Новая рабочая неделя. Новый кемп" - написала Агапова в Instagram.

Напомним, что на турнире UFC 272 Мария Агапова потерпела поражение от украинки Марины Мороз.

Врывайтесь в октагон с прогнозами на UFC. Заряжайте на Parimatch и получайте +100% к первому пополнению от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1960576-mariya-agapova-v-blizhayshee-vremya-podpishem-novyy-kontrakt-s-ufc/