Боец Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Jeff Bottari / Contributor / Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC, пишет Sports.ru.

Об этом было объявлено во время турнира UFC 272, в котором выступили два бойца из его команды.

"Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году" - пишет официальная страница UFC в Instagram.

Напомним, что последний бой в карьере Нурмагомедов провел в октябре 2020 года, одержав победу над Джастином Гейджи. Всего на счету Хабиба 29 побед и ни одного поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1959594-boets-habib-nurmagomedov-vklyuchen-v-zal-slavy-ufc/