Казахстаснкий актер жестко нокаутировал соперника после потасовки на взвешивании

Еркебулан Токтар и Абдул-Азиз Сотволдиев. Фото: instagram.com/octagonleague

Казахстанский актер и боец смешанных единоборств Еркебулан Токтар в реванше с представителем Узбекистана Абдул-Азизом Сотволдиевым одержал досрочную победу.

Бой проходил в рамках турнира Octagon 27 в Ташкенте. Рассчитанный на 3 раунда поединок завершился во втором после того, как Токтар отправил в нокаут своего оппонента. Первый поединок этих бойцов завершился победой узбекского файтера.

Фрагменты боя опубликовали в официальном Instagram промоушна.

До этого Еркебулан Токтар и Абдул-Азиз Сотволдиев подрались на взвешивании. Эти кадры также попали в объективы камер.

Вне октагона, где боец добыл уже 3 победы, Токтар снимается в кино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1957009-kazahstasnkiy-akter-zhestko-nokautiroval-sopernika-posle-potasovki-na-vzveshivanii/