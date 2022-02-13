Сергей Морозов потерпел второе поражение в UFC (фото, видео)

Сергей Морозов и Дуглас Сильва де Андраде. Фото: Getty Images/Carmen Mandato / Staff

Казахстанский боец Сергей Морозов потерпел второе поражение в UFC. Он уступил Дугласу Сильве Де Андраде.

Бойцы встретились в рамках турнира UFC 271. Бой, рассчитанный на 3 раунда, завершился досрочно. Бразильский боец в конце второй пятиминутки сумел успешно провести удушающий прием. Сергей не стал стучать, а предпочел уснуть.

Это поражение для казахстанца стало вторым в UFC.

Напомним, что до сегодняшнего дня Сергей имел по одной победе и оному поражению в UFC. В своем дебюте в сильнейшей лиге мира он досрочно проиграл Умару Нурмагомедову, а минувшим летом сумел добыть победу в бою с Халидом Тахой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1955850-sergey-morozov-poterpel-vtoroe-porazhenie-v-ufc-foto-video/