Сколько заработал Шавкат Рахмонов за третью победу в UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkattrakhmonov94

Озвучен гонорар казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова, полученный за третью подряд победу на турнире в UFC.

Одержанная утром победа над Карлстоном Харрисом принесла "Номаду" 94 тысячи долларов (40,6 млн тенге), пишет Telegram-канал "Вестник ММА".

Из них 20 тыс. долларов - это гонорар за сам бой, еще 20 тыс. долларов - выплата за победу, 50 тыс. долларов - бонус за "Лучшее выступление вечера" и еще 4 тыс. долларов - поощрительная выплата, сделанная за неделю до боя.

Отмечается, что больше всех на турнире UFC Vegas 47 заработал Джулиан Эроса, который забрал не только бонус, но еще и процент от гонорара соперника из-за проваленного взвешивания. Его общий гонорар составил 175 000 тыс. долларов (75,6 тыс. долларов).

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1954791-skolko-zarabotal-shavkat-rahmonov-za-tretyu-pobedu-v-ufc/