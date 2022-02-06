Шавкат Рахмонов получил 50 тыс. долларов за "Лучшее выступление вечера"

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов получил крупный денежный бонус после своей третьей победы в рамках промоушена.

Как пишет сайт Sherdog.com, казахстанец получит от UFC 50 тысяч долларов (21,6 млн тенге) в качестве награды за "Лучшее выступление вечера".

Помимо него, такой же бонус к своему основному гонорару получит американец Чиди Нжокуани, победивший в бою против канадца Марка-Андре Баррио.

Кроме того, указывается, что "Лучшим боем вечера" признали поединок Стивена Питерсона и Джулиана Эроса.

За это каждому из бойцов полагается по 100 тыс. долларов бонуса, однако получит его только Эроса, поскольку Питерсон провалил контроль веса перед боем.

Напомним, что сегодня утром стало известно о победе Шавката Рахмонова в бою против гайанца Карлстона Харриса. Казахстанский файтер отправил соперника в нокаут в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1954784-shavkat-rahmonov-poluchil-50-tys-dollarov-za-luchshee-vystuplenie-vechera/