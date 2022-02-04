Боец Шавкат Рахмонов: Готов биться с любым из ТОП-15 (видео)

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов рассказал о предстоящем бое в UFC, передает NUR.KZ.

Напомним, что 5 февраля (6 февраля рано утром по времени Нур-Султана) на турнире UFC Vegas 47 "Номад" встретится с Карлстоном Харрисом из Гайаны.

Перед этим поединком Шавкат дал интервью пресс-службе UFC, где ответил на вопрос, почему долгое время не выступал.

"Были небольшие повреждения и проблемы, из-за которых я провел всего два боя за два года. Даст бог, в этом году постараюсь провести три поединка" - заявил Шавкат.

Также Рахмонов заявил, что готов к бою с ребятами из ТОП-15 полусреднего дивизиона.

"Мне без разницы с кем драться. Готов биться с любым из ТОП-15. Не хочу далеко уходить. Для меня сейчас главное выиграть предстоящий бой. Уйдет на это минута, две или 15 - не важно. Постараюсь показать хороший поединок" - добавил казахстанский боец.

Отметим, что в ММА Шавкат Рахмонов идет без поражений. На его счету 14 побед, причем все бои он завершил досрочно. В UFC у него рекорд - 2-0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1954589-boets-shavkat-rahmonov-gotov-bitsya-s-lyubym-iz-top-15-video/