Чемпион UFC в тяжелом весе хочет стать профессиональным боксером

Фрэнсис Нганну. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил о намерении стать профессиональном боксером, передает NUR.KZ.

В интервью изданию TMZ боец заявил, что хочет провести поединок по правилам бокса против Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

"Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер - я хочу с ними побоксировать. Бокс - это другой вид спорта, но я уверен, что смогу нанести большой ущерб, если донесу свои удары.

Я всегда хотел попробовать себя в боксе, и не собираюсь отступать от этой цели. Даже если нам удастся подписать новый контракт с UFC, бокс должен быть частью сделки" - заявил Нганну.

Напомним, что 23-го января Фрэнсис Нганну будет защищать чемпионский пояс UFC в бою с французом Сирилом Ганом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1949610-chempion-ufc-v-tyazhelom-vese-hochet-stat-professionalnom-bokserom/