Экс-боец UFC оказывал секс-услуги для попадания в промоушен

Йошинори Хори. Фото: twitter.com/yossy05101

Японский боец смешанного стиля (MMA) Йошинори Хори признался в социальных сетях, что работал в секс-индустрии, пишет Lenta.ru.

26-летний спортсмен, на счету которого одно выступление в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что оказывал секс-услуги мужчинам. Хори подчеркивает, что не является гомосексуалистом, но отмечает, что подобный заработок позволил ему реализовать свою карьерную мечту — выступать в MMA.

"Я получил 20 тысяч иен (около 76 тыс. тенге по текущему курсу - ред.) менее чем за час. Тогда это были большие деньги. Я сумел быстрее попасть в MMA. Конечно, о прошлом непросто вспоминать. Но пока я жив, я гонюсь за мечтой!" — написал он.

Хори представляет японскую организацию Rizin, в рамках которой он выиграл три последних поединка. До этого он выступал в Pancrase. В июле 2019-го он провел единственный бой в UFC. Японец уступил в четвертом раунде нокаутом канадцу Хакиму Даводу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1949437-eks-boets-ufc-okazyval-seks-uslugi-dlya-popadaniya-v-promoushen/