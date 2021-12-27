Президент AIBA Умар Кремлев: В ММА идут те, кто не смог состояться в борьбе или боксе

Умар Кремлев. Фото: rusboxing.ru

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев раскритиковал смешанные единоборства за отсутствие спортивной культуры, передает fightnews.info.

По словам главы AIBA, в ММА идут те, кто не смог состояться в борьбе и боксе.

"Некоторые пытаются сравнить смешанные единоборства и бокс, но понимаете - никогда в жизни ММА не получат те финансы, которые может получить бокс.

Бокс любят во всем мире и в каждой стране, и он более популярен. В боксе есть культура спорта, а там - она отсутствует.

Что такое смешанные единоборства? Это те спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях... И они естественно уходят в ММА, пытаясь себя реализовать.

Не хочется говорить про негатив, но хочется пожелать разным федерациям ММА: помимо развития спорта, нужно заниматься воспитанием спортсменов.

Сейчас все хотят заработать денег и хайпануть. Вот из-за за этого я не поддерживаю смешанные единоборства, поскольку там нет культуры спорта" - заявил Кремлев в интервью для канала Россия 24.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1948659-prezident-aiba-umar-kremlev-v-mma-idut-te-kto-ne-smog-sostoyatsya-v-borbe-ili-bokse/