Боец Кайрат Ахметов: Вы не знаете, через что мне пришлось пройти

Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец Кайрат Ахметов выложил эмоциональный пост на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Казах" обратился к своим критикам, рассказав через какие трудности ему пришлось пройти.

"Как вы думаете, какая она жизнь спортсмена?

Постоянные тренировки, сборы, травмы, усталость. К сожалению, вы видите только наружную часть нашей спортивной жизни. Внутреннюю часть мы скрываем и делаем вид, что у нас все хорошо.

Это нарезки всего лишь моих трех крайних боев. За моими плечами около 30-ти боев. И вы не знаете, через что мне пришлось пройти за всю свою карьеру. Как говорится "Это обратная сторона медали!".

Многие это видят, обсуждают и осуждают нас, будь это победа или поражение. Так что, прежде чем осуждать нас, задайте себе вопрос: "На что вы готовы пойти ради своей Родины?" - написал Ахметов.

Напомним, что не так давно Кайрат одержал победу над филиппинцем Дэнни Кингадом на турнире ONE Championship в Сингапуре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1948591-boets-kayrat-ahmetov-vy-ne-znaete-cherez-chto-mne-prishlos-proyti/