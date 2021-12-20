Президент UFC назвал самый ожидаемый бой 2022 года

Дана Уайт. Кадр из видео: youtube.com/c/TheSchmozone

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал бой, который он больше всего ждет в 2022 году, пишет Lenta.ru.

Уайт заявил, что хочет увидеть бой между тяжеловесами — французом Сирилом Ганом и камерунцем Фрэнсисом Нганну, которые находятся на пике своей карьеры.

"Один из них скользкий, отлично работает на ногах, у другого есть удар разрушительной силы. Что может быть лучше?" — назвал плюсы поединка глава UFC.

Бой Нганну и Гана состоится 22 января на UFC 270 в Анахайме. Последний поединок камерунец провел в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Летом он не сможет защитить титул, поэтому руководство UFC организовало бой за временный титул, победителем которого стал Ган.

На счету 35-летнего Нганну 16 побед и три поражения в поединках по правилам смешанных единоборств. 31-летний Ган победил в десяти боях из десяти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1947421-prezident-ufc-nazval-samyy-ozhidaemyy-boy-2022-goda/