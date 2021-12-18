Куат Хамитов получил травму и досрочно проиграл бой на турнире по ММА (видео)

Куат Хамитов и Нурберген Шарипов. Фото: instagram.com/mergenfcmma

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов досрочно проиграл бой соотечественнику Нурбергену Шарипову на турнире по ММА Mergen Fighting Championship, прошедшем в Атырау.

Как пишет Sports.kz, бой проходил по правилам грэпплинга.

Изначально бой проходил одинаково уверенно как для "Наймана", так и для Шарипова, однако в третьем раунде после очередного столкновения Хамитов попросил рефери остановить поединок, так как заподозрил у себя травму.

После перерыва Куат попытался вернуться и продолжить бой, однако вскоре окончательно объявил о сдаче, тем самым проиграв встречу досрочно.

Шарипова в итоге объявили победителем, Хамитова же начали осматривать специалисты.

Отметим, что это второе подряд поражение в профессиональной карьере "Наймана", которая в общей сложности насчитывает 23 победы, 7 поражений и 2 ничьих. Ранее он проиграл россиянину Марифу Пираеву по прозвищу "Пиранья".

Тем не менее, до этого Хамитов одержал уверенную победу над украинским файтером Романом Головиным, применив удушающий прием в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1947313-kuat-hamitov-poluchil-travmu-i-dosrochno-proigral-boy-na-turnire-po-mma-video/