Джулианна Пенья - новоиспеченная чемпионка UFC в легчайшем весе

Джулианна Пенья. Фото: instagram.com/venezuelanvixen/

Американская файтерша Джулианна Пенья прервала многолетнее доминирование бразильянки Аманды Нуньес в UFC, передает NUR.KZ.

На турнире UFC 269 Пенья сенсационно одолела Нуньес и тем самым стала новой чемпионкой организации в легчайшем весе. Отметим, что до этого Аманда не проигрывала на протяжении семи лет.

Джулианне 32 года. Она родилась в Вашингтоне, в мексиканско-венесуэльской семье. Отсюда и прозвище Пеньи - "Венесуэльская лисица".

В спорт она пошла ради того, чтобы сбросить лишний вес. Для этого Джулианна записалась в секцию кикбоксинга. А уже позже - начала карьеру в смешанных единоборствах.

В ММА Пенья выступает с 2009 года. За это время она одержала 11 побед и потерпела 4 неудачи.

Также Пенья стала первой женщиной, которой удалось выиграть турнир The Ultimate Fighter. В 2018 году у Джулианны родилась дочка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1946638-dzhulianna-penya-novoispechennaya-chempionka-ufc-v-legchayshem-vese/