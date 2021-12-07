"Я не из тех, кто ломается": боец Жумагулов прокомментировал поражение от Капе

Манель Капе и Жалгас Жумагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов высказался о своем поражении ангольцу Манелю Капе на турнире UFC Fight Night, передает NUR.KZ.

По словам "Жако", сейчас он в Казахстане и с ним все хорошо.

"Приветствую всех. Я добрался до дома, со мной все хорошо. Много кто пишет, переживает. Спасибо всем за поддержку. Иншаллах, жив-здоров. Я не из тех, кто сдается. Сейчас отдохнем, восстановимся и вернемся сильнее.

Впереди много что нужно сделать. Я не из тех, кто ломается. Конечно, неприятно проигрывать, но на все воля Всевышнего. Обнял всех. Искренне хотел обрадовать вас победой, но как получилось, так получилось" - заявил Жумагулов в Stories в своем Instagram.

Напомним, что 5 декабря Жалгас Жумагулов потерпел третье поражение в UFC, уступив техническим нокаутом ангольцу Манелю Капе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1945776-ya-ne-iz-teh-kto-lomaetsya-boets-zhumagulov-prokommentiroval-porazhenie-ot-kape/