"За время отпуска сильно набрала вес": Мария Агапова начала подготовку к следующему бою

Мария Агапова. Фото: instagram.com/Mike Roach / Contributor

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова рассказала о следующем поединке в UFC, передает NUR.KZ.

Спортсменка сообщила, что получила новости по поводу четвертого боя в UFC.

"Сегодня я получила новости по поводу нового боя. Поэтому мы с Роджером (тренер Марии) начинаем потихоньку готовиться. Вы можете заметить, что за время отпуска я очень сильно набрала вес. Так что вскоре мне придется опять все это гонять. А весной вас ждет новое шоу. Следите за новостями" - написала Агапова на своей странице в Instagram.

Напомним, что в октябре на турнире UFC Мария победила колумбийку Сабину Мазо. Всего в активе казахстанки две победы и одно поражение в сильнейшей лиге мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1944702-za-vremya-otpuska-silno-nabrala-ves-mariya-agapova-nachala-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu/