Президент Naiza FC Нурбек Карабала: Дэйна Уайта заинтересовала деятельность нашей организации

Нурбек Карабала. Фото: пресс-служба Naiza Fighting Championship

Президент лиги смешанных единоборств Naiza Fighter Championship Нурбек Карабала в интервью корреспонденту NUR.KZ рассказал о предстоящем турнире Naiza 35 и встрече с главой UFC Дэйна Уайтом.

По словам Нурбека, в предстоящем турнире Naiza 35 сразятся лучшие спортсмены страны в своих направлениях.

"Это уже второй турнир, который пройдет в Almaty Arena со зрителями. В 35-м карде представлено 15 боев. Кард интересный и красивый, тут мы объединили разные стили. У нас будет биться чемпион мира по греко-римской борьбе Баглан Жаканша. Мы собрали лучших спортсменов в своем направлении на этом турнире.

Выступит чемпион Казахстана по вольной борьбе Дмитрий Попов, а также единственный титулованный казахстанец, который трижды стал чемпионом мира по рукопашному бою Казбек Сагын. Мы видим его отличную физическую форму и большую мотивацию. Еще хочу отметить представителя национальной сборной по вольной борьбе Нургали Нургайыпулы.

О чем это говорит? О том, что в одном карде собрались спортсмены с серьезной любительской базой. Болельщиков ждет интересный вечер" - заявил Карабала.

- Стоит ли ждать новых именитых бойцов в ростере, возможно, бывших бойцов UFC или Bellator?

- Да, мы работаем над расширением ростера. У нас есть бывшие бойцы UFC, с которыми подписаны годовые контракты. На ряду с этим мы всегда рассматриваем новых интересных и конкурентных бойцов, в том числе бывших бойцов UFC и Bellator.

- Как вам в целом развитие ММА в Казахстане? Как думаете, чего нам не хватает, чтобы выйти на уровень той же России?

- Хочу привести вам статистику трансляции прошлого ивента. На Youtube-канале Naiza TV нас ежесекундно смотрели 71 тысяча зрителей. Сам ивент длился 4 часа, и за это время нас смотрели полтора миллиона зрителей из Казахстана и других стран. Поверьте, эти цифры для Казахстана космические.

На сегодняшний день наша цифровая аудитория составляет около 2 миллионов зрителей. Эти цифры с каждым турниром растут. У нас появляются свои звезды и любимцы среди болельщиков. В июльском турнире состоялся зрелищный бой между Алиби Идрисом и Асланом Утегалиевым. Никто не мог представить, что эти два парня покажут лучший бой вечера.

Мы видим, как наши ребята – Алиби Идрис, Айжигит Еркебайулы, Ильдар Кудайбергенов, Николай Самусев становятся героями. В целом бойцов достойных много и их количество будет только расти. Каждый вес будет желаемым, каждый боец захочет оказаться на троне, в рядах чемпионов.

Что касается России, все дело во времени. Нам нужно время и активная поддержка казахстанцев, представителей СМИ. В России высокая конкуренция, их активно поддерживают в СМИ. Думаю, в ближайшие два года мы их догоним.

- Вероятно ли выступление известных казахстанских файтеров в вашей организации? Взять в пример того же Куата Хамитова или Кайрата Ахметова.

- Наша лига Naiza открыта для всех бойцов, и они об этом знают. Заманивать никого не собираемся. Хамитов и Ахметов – это те бойцы, которые уже состоялись в других лигах. Наша же цель – зажигать новых звезд. Но, если топовые казахстанские бойцы изъявят желания выступать у нас, мы открыты.

К примеру, Кайрат Ахметов сегодня дерется в One FC, и у него там все достаточно хорошо. Думаю, его в Naiza не скоро увидим.

- Не так давно вы встречались с главой UFC. Если не секрет, то о чем разговаривали с Дэйна Уайтом?

- Мы смогли рассказать о нашем промоушене, о бойцах. Поговорили о возможном сотрудничестве. Уверен, что смог донести Дэйна свой главный посыл. Деятельность нашего промоушена его заинтересовала.

- Можете назвать ТОП-5 казахстанских бойцов?

- В Казахстане интересных бойцов немало. Но, мы ведь больше ориентируемся на тех, кто сегодня дерется в UFC. Там Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов, Шавкат Рахмонов, Дамир Исмагулов, и сюда же я хотел бы добавить Кайрата Ахметова и Асу Алмабаева.

Из женщин отметил бы Марию Агапову. Чемпионов нашей лиги я бы тоже назвал топовыми бойцами Казахстана. Этих ребят лично считаю своими фаворитами. Жалгас, Асу и Дамир бойцы наилегчайшего веса.

Асу очень быстрый, физически слаженный и сильный боец, более того у него возрастное преимущество.

У Жалгаса каких-то определенных технических аспектов нет, и с виду сложно сказать, что это высококлассный боец. Но, это тот боец, который будет драться без одной ноги, это настоящий воин.

Кайрат Ахметов тоже очень духовитый парень, функционально и физически хорошо развит для своего веса, он одновременно хорошо умеет бороться, драться на ногах и руках.

Сергей Морозов физически сильный нокаутер, духовитый парень. У него тяжелые ноги и руки, до сих пор помню, как в одном из турниров Naiza он тяжело попал коленом в бровь противника и разбил ее.

У Дамира хорошая техника, тактика и тайминг.

Если говорить о Шавкате, он не настолько физически сложен как другие, мышцы сильно не выделяются. При всем этом он крепыш, если сказать по-казахски «шымыр» (крепкий). В последнее время он очень хорошо добавил в борьбе, тому доказательство его сабмишены в UFC. Тоже смелый, волевой боец.

- Можете рассказать о дальнейших планах Naiza FC, сколько турниров ожидается в 2022 году и есть ли вероятность выхода на соседние страны?

- Планов на 2022 год много. Стратегические цели прописываем как минимум на год вперед. В следующем году планируем провести 10 крупных ивентов и не менее 10 селекционных вечеров.

Мы понимаем и видим, что в Казахстане очень много талантливых ребят. Селекционные вечера позволят нам отобрать достойных бойцов. Выездные турниры будут по Казахстану и другим странам тоже.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1943069-prezident-naiza-fc-nurbek-karabala-deyna-uayta-zainteresovala-deyatelnost-nashey-organizatsii/