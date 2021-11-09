Боец ММА попробовал на вкус кровь соперника

Дмитрий Яцко. Фото: rsport.ria.ru

Украинский боец смешанного стиля Дмитрий Яцко повел себя неожиданно во время боя на турнире промоушена B1 MMA, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе поединка в весовой категории до 61 килограмма против израильтянина Дэвида Альмайо украинец провел по окровавленному торсу соперника рукой, а затем попробовал кровь на вкус. Это произошло перед началом перерыва. Один из тренеров Яцко сразу же дал подопечному бутылку с водой.

Встреча завершилась победой Яцко. Предпочтение украинцу единогласно отдали все судьи. Для 23-летнего спортсмена это второй успех на профессиональном уровне. Он также потерпел одно поражение.

Альмайо впервые уступил в MMA. До встречи с Яцко в его активе было четыре победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1941390-boets-mma-poproboval-na-vkus-krov-sopernika/