Стала известна сумма призовых Петра Яна за чемпионский бой в UFC

Петр Ян. Фото: twitter.com/Lopatln

Стали известны размеры гонораров, которые получили бойцы за участие в турнире UFC 267 на "Бойцовском острове", сообщает "Чемпионат".

Всего промоушен выплатил бойцам 3 млн 14 тыс. долларов. Деньги были распределены следующим образом:

Ян Блахович: $ 642 тыс.;

Гловер Тейшейра: $ 432 тыс.;

Пётр Ян: $ 282 тыс.;

Александр Волков: $ 211 тыс.;

Кори Сэндхаген: $ 182 тыс.;

Дэн Хукер: $ 166 тыс.;

Хамзат Чимаев: $ 154 тыс.;

Ислам Махачев: $ 131 тыс.;

Магомед Анкалаев: $ 116 тыс.;

Марчин Тыбура: $ 111 тыс.;

Залески дос Сантос: $ 111 тыс.;

Волкан Оздемир: $ 101 тыс.;

Ли Джинглианг: $ 77 тыс;

Аманда Рибас: $ 66 тыс.;

Макван Амирхани: $ 53 тыс.;

Зубайра Тухугов: $ 50 тыс.;

Михал Олексейчук: $ 50 тыс.;

Тагир Уланбеков: $ 28 тыс.;

Альберт Дураев: $ 24 тыс.;

Шамиль Гамзатов: $ 16 тыс.;

Роман Копылов: $ 14 тыс.

Напомним, россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1940152-stala-izvestna-summa-prizovyh-petra-yana-za-chempionskiy-boy-v-ufc/