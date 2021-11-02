Стала известна сумма призовых Петра Яна за чемпионский бой в UFC

Стали известны размеры гонораров, которые получили бойцы за участие в турнире UFC 267 на "Бойцовском острове", сообщает "Чемпионат".
Всего промоушен выплатил бойцам 3 млн 14 тыс. долларов. Деньги были распределены следующим образом:
- Ян Блахович: $ 642 тыс.;
- Гловер Тейшейра: $ 432 тыс.;
- Пётр Ян: $ 282 тыс.;
- Александр Волков: $ 211 тыс.;
- Кори Сэндхаген: $ 182 тыс.;
- Дэн Хукер: $ 166 тыс.;
- Хамзат Чимаев: $ 154 тыс.;
- Ислам Махачев: $ 131 тыс.;
- Магомед Анкалаев: $ 116 тыс.;
- Марчин Тыбура: $ 111 тыс.;
- Залески дос Сантос: $ 111 тыс.;
- Волкан Оздемир: $ 101 тыс.;
- Ли Джинглианг: $ 77 тыс;
- Аманда Рибас: $ 66 тыс.;
- Макван Амирхани: $ 53 тыс.;
- Зубайра Тухугов: $ 50 тыс.;
- Михал Олексейчук: $ 50 тыс.;
- Тагир Уланбеков: $ 28 тыс.;
- Альберт Дураев: $ 24 тыс.;
- Шамиль Гамзатов: $ 16 тыс.;
- Роман Копылов: $ 14 тыс.
Напомним, россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1940152-stala-izvestna-summa-prizovyh-petra-yana-za-chempionskiy-boy-v-ufc/