Бой между мужчиной и женщиной по правилам ММА провели в Польше

Бой между мужчиной и женщиной. Фото: twitter.com/boksinf

В Польше был организован межполовой поединок по правилам смешанных единоборств (MMA) между Петром Лисовским и Улой Шекач, сообщает Lenta.ru.

Схватка прошла в рамках бойцовского вечера промоушена MMA-VIP. Противостояние завершилось победой Лисовского техническим нокаутом. Он броском опрокинул соперницу на настил и обрушил на нее град ударов.

Также в рамках турнира состоялся еще один поединок между мужчиной и женщиной.

После публикации в Twitter отрывков этих боев, фанаты MMA раскритиковали организаторов таких противостояний. У многих межполовые схватки вызвали отвращение.

"Кем это было санкционировано? Это ужасно", - написал пользователь Fishknuckles.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1939837-boy-mezhdu-muzhchinoy-i-zhenschinoy-po-pravilam-mma-proveli-v-polshe-video/