"Амур" прервал победную серию "Барыса" в КХЛ
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Казахстанский "Барыс" потерпел выездное поражение от российского "Амура" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона 2026/27, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч регулярного чемпионата прошел на "Платинум Арене" в Хабаровске и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.
Хет-трик оформил Ярослав Лихачёв (12, 39 и 52 минуты), одну из шайб забросивший в большинстве. Также в меньшинстве у "Амура" отличился Кирилл Петьков (33), в равных составах - Олег Ли (22).
В составе гостей авторами голов стали казахстанский нападающий Ансар Шайхмедденов (11) и американский форвард Джастин Бэйли (48).
У "Барыса" прервалась серия из двух побед. С 20 очками астанчане остаются на второй позиции в Восточной конференции, уступая только магнитогорскому "Металлургу". "Амур" же с 19 баллами занимает четвертое место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2444673-amur-prerval-pobednuyu-seriyu-barysa-v-khl/
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