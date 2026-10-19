"Амур" прервал победную серию "Барыса" в КХЛ

Казахстанский "Барыс" потерпел выездное поражение от российского "Амура" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона 2026/27, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч регулярного чемпионата прошел на "Платинум Арене" в Хабаровске и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

Хет-трик оформил Ярослав Лихачёв (12, 39 и 52 минуты), одну из шайб забросивший в большинстве. Также в меньшинстве у "Амура" отличился Кирилл Петьков (33), в равных составах - Олег Ли (22).

В составе гостей авторами голов стали казахстанский нападающий Ансар Шайхмедденов (11) и американский форвард Джастин Бэйли (48).

У "Барыса" прервалась серия из двух побед. С 20 очками астанчане остаются на второй позиции в Восточной конференции, уступая только магнитогорскому "Металлургу". "Амур" же с 19 баллами занимает четвертое место.

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