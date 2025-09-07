Капитан "Барыса" прокомментировал победу в первом матче сезона КХЛ

Капитан астанинского хоккейного клуба "Барыс" Кирилл Савицкий в беседе с корреспондентом NUR.KZ подвел итоги первого матча в сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

Столичный коллектив в первом домашнем матче победил финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона челябинский "Трактор".

Заброшенной шайбой отметился и новый капитан "Барыса" Кирилл Савицкий.

"Отличная игра. Интересная для болельщиков. Чуть-чуть нервная для нас. Здорово, что пришло столько болельщиков нас поддержать. Они нас гнали вперед. Очень здорово так начать сезон. Это всего лишь первая игра. Нам нужно продолжать так же работать.

Это большая честь и ответственность быть капитаном. А так у нас каждый лидер и каждый может высказать свое мнение, поговорить.

Потихоньку каждый день совершенствуемся. Усиливаем нашу игру. Я думаю, мы на пути к идеальной "химии".

Первая игра была очень волнительной для нас. С первых минут болельщики погнали нас вперед. Это дало нам стимул. Мы играли свою игру и старались показывать свой хоккей", - отметил хоккеист.

Следующую встречу в регулярном чемпионате КХЛ "Барыс" проведет также дома. Подопечные Михаила Кравца примут 9 сентября хабаровский "Амур".

