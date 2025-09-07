"Барыс" обыграл финалиста Кубка Гагарина в первом матче сезона КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в домашнем матче против челябинского "Трактора" в рамках регулярного чемпионата Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый матч в сезоне прошел на "Барыс Арене" и завершился победой хозяев льда в овертайме с итоговым счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, Тайс Томпсон и Райли Уолш.

За челябинский клуб авторами голов стали Джошуа Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Пьеррик Дюбе.

Первая победа в сезоне позволила астанчанам набрать два очка и подняться на второе место Восточной конференции.

Следующую встречу в регулярном чемпионате КХЛ "Барыс" проведет также дома. Подопечные Михаила Кравца примут 9 сентября хабаровский "Амур".

