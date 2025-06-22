"Барыс" крупно проиграл в последнем матче нового чемпионата КХЛ
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Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в матче в рамках заключительного игрового дня 23-го тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Во заключительный игровой день 23-го тура чемпионата КХЛ 3х3 соперником казахстанского коллектива был омский "Авангард".
Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась победой соперников с итоговым счетом 4:9.
Дубль в составе астанинский команды оформил Али Касенов, также по шайбе на свой счет записали Всеволод Логвин и Карим Кажибеков.
Таким образом, "Барыс" завершил выступление в чемпионате КХЛ 3х3 на четвертом месте в дивизионе Фонбет. Астанинский клуб набрал 34 балла и занял последнее место в турнирной, которое не позволяет им пройти в групповой этап турнира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2258226-barys-krupno-proigral-v-poslednem-matche-novogo-chempionata-khl/
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